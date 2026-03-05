Britney Spears wurde wegen des Verdachts auf Trunkenheit am Steuer festgenommen. Ein Sprecher der Sängerin nennt den Vorfall "völlig unentschuldbar" und kündigt Veränderungen an.

Britney Spears (44) ist am Mittwoch in Kalifornien wegen des Verdachts der Trunkenheit am Steuer festgenommen worden. Die Sängerin wurde am Mittwochabend gegen 21:30 Uhr (Ortszeit) von der kalifornischen Autobahnpolizei aufgegriffen, berichteten Polizeiquellen dem US-Portal "TMZ". Gegen sechs Uhr sei sie wieder aus dem Polizeigewahrsam entlassen worden.

Unmittelbar nach der Festnahme wurde Spears laut des "People"-Magazins kurzzeitig in ein Krankenhaus gebracht, wo ein Blutalkoholtest durchgeführt wurde. In der Zwischenzeit soll sie sich wieder in ihrem eigenen Zuhause aufhalten.

"Völlig unentschuldbar": Sprecher kündigt Konsequenzen an

Ein Sprecher der Sängerin hat zu dem Vorfall in einem Statement, das "People" vorliegt, erklärt: "Das war ein bedauerlicher Vorfall, der völlig unentschuldbar ist. Britney wird die richtigen Schritte unternehmen, sich an die Gesetze halten und hoffentlich kann dies der erste Schritt zu einer längst überfälligen Veränderung in Britneys Leben sein. Hoffentlich bekommt sie die Hilfe und Unterstützung, die sie in dieser schwierigen Zeit braucht."

Auch die Söhne der Sängerin sollen in dieser Phase eine Rolle spielen. "Ihre Jungs werden Zeit mit ihr verbringen. Ihre Liebsten werden gemeinsam einen längst überfälligen Plan erarbeiten, um ihr für ihr Wohlbefinden eine gute Grundlage zu schaffen", heißt es weiter in dem Statement. Spears hat zwei Söhne - Preston (20) und Jayden (19) - mit ihrem Ex-Mann Kevin Federline (47).

Instagram gelöscht

Irgendwann in den vergangenen Tagen hat Spears auch ihre Instagram-Seite deaktiviert. Ihren offiziellen Kanal auf der Social-Media-Plattform hat die Sängerin in der Vergangenheit bereits mehrfach deaktiviert und später wieder reaktiviert. Der ehemalige Teen-Star wird am 4. Mai vor Gericht erscheinen müssen, um sich für die Geschehnisse zu verantworten.