Britney Spears wurde wegen des Verdachts auf Trunkenheit am Steuer festgenommen. Ein Sprecher der Sängerin nennt den Vorfall "völlig unentschuldbar" und kündigt Veränderungen an.
Britney Spears (44) ist am Mittwoch in Kalifornien wegen des Verdachts der Trunkenheit am Steuer festgenommen worden. Die Sängerin wurde am Mittwochabend gegen 21:30 Uhr (Ortszeit) von der kalifornischen Autobahnpolizei aufgegriffen, berichteten Polizeiquellen dem US-Portal "TMZ". Gegen sechs Uhr sei sie wieder aus dem Polizeigewahrsam entlassen worden.