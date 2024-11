Verdacht auf Tötungsdelikt: Nach dem Fund von drei Leichen: Mordkommission ermittelt

7 Kerzen vor dem Haus. Foto: Christophe Gateau/dpa

Die Anwohner sind erschüttert, die Polizei ermittelt: In einer Wohnung in Berlin sind drei Leichen gefunden worden.











Link kopiert



Berlin - Nach dem Fund von drei Leichen in einer Wohnung im Berliner Stadtteil Marzahn laufen die Ermittlungen auf Hochtouren. "Die Auffindesituation lässt auf ein Tötungsdelikt schließen", hieß es in einer knappen, gemeinsamen Pressemitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft am Sonntagabend. Weitere Informationen könnten nicht mitgeteilt werden, um die Ermittlungen nicht zu gefährden.