Der ehemalige französische Kulturminister Jack Lang und seine Tochter geraten ins Visier von Finanzfahndern. Hintergrund sind Informationen aus den Epstein-Akten.
Paris - Im Zuge der Enthüllungen im Fall Epstein haben nun auch die Behörden in Frankreich Ermittlungen gegen einen ehemaligen Minister aufgenommen. Angesichts von Vorermittlungen wegen schweren Steuerbetrugs wies der frühere Kulturminister Jack Lang die Vorwürfe zurück. Diese seien unbegründet, sagte Lang nach französischen Medienberichten unter Berufung auf die Nachrichtenagentur AFP.