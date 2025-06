1 Rückruf bei dm (Symbolbild) Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Sebastian Gollnow

Der Drogeriemarkt ruft ein Bio-Cashewmus zurück – wegen Salmonellenverdachts. Das Produkt stand in Filialen bundesweit in den Regalen.











Link kopiert



Der dm-Drogeriemarkt warnt vor dem Verzehr des Artikels „dmBio Cashewmus Himbeere“ (GTIN 4067796070040). In dem Mus seien bei behördlichen Untersuchungen Salmonellen nachgewiesen worden, die in Zusammenhang mit gemeldeten Erkrankungen bei Kleinkindern in Deutschland und Österreich stehen könnten, teilte das Unternehmen mit.