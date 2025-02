1 Betroffen vo dem Hackerangriff seien am Donnerstag die Staatskanzlei und das Staatsministerium für Digitales gewesen. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Am Donnerstag waren die Internetseiten der Staatsregierung und des Digitalministeriums in Bayern nicht erreichbar. Nun steht fest: Es war ein Hackerangriff.











Die Staatsregierung in Bayern ist Ziel eines Hackerangriffs geworden. Man gehe mit hoher Sicherheit davon aus, dass die Attacke im Zusammenhang mit „prorussischem Hacktivismus“ stehe, teilte das Landesamt für Sicherheit in der Informationstechnik am Abend auf Nachfrage mit.