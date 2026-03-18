Verdacht auf Kindesmissbrauch: Ex-Jugendtrainer in U-Haft – so reagieren der 1. FC Köln und die Justiz

1 Der ehemalige Fußball-Jugendtrainer soll Kinder missbraucht haben. Foto: Tobias Hase/dpa/Tobias Hase

Ein schockierender Verdacht: Ein ehemaliger Jugendtrainer, der auch beim 1. FC Köln tätig war, sitzt in München in Untersuchungshaft. Wie der Club und die Justiz reagieren.











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Die Staatsanwaltschaft München ermittelt gegen einen ehemaligen Fußball-Jugendtrainer wegen des Verdachts des Kindesmissbrauchs. „Wir gehen derzeit von zwei Verdachtsfällen aus. Die mutmaßlichen Geschädigten waren zu den jeweiligen Tatzeitpunkten zehn bzw. zwölf Jahre alt. Eine der Taten soll sich im Münchner Umland, eine weitere in Köln ereignet haben“, teilte die Staatsanwaltschaft auf Anfrage mit und bestätigte damit einen Bericht der „Bild“. Der Beschuldigte befinde sich derzeit in München in Untersuchungshaft.