In diesem Jahr wird der Graf mit Unheilig sein Comeback feiern. Doch wie kommt es nach rund neun Jahren Abwesenheit dazu und was hat der Verdacht auf einen Herzinfarkt damit zu tun?

Vor fast einer Dekade hat sich der Graf mit seiner Band Unheilig von der Bühne verabschiedet. Auch wenn der Sänger und Frontmann der Gruppe einst nicht mehr Hits wie "Geboren um zu leben" performen wollte, hat ein einschneidendes Erlebnis dafür gesorgt, dass er seine Meinung schlussendlich geändert hat.

"Ich möchte euch gerne sagen, dass wir mit Unheilig in diesem Jahr unser Comeback feiern werden. Wir sind wieder zurück und wir werden jetzt auch bleiben", verkündete der Graf auf Instagram gerade erst. So sind nach rund neun Jahren Abwesenheit nicht nur neue Konzerte geplant, auch ins Studio wolle die Band 2025 gehen und an einem neuen Album arbeiten. Im Gespräch mit der "Bild"-Zeitung erklärt der Sänger die Entscheidung zu dem Comeback.

"Wenn ich hier gesund rauskomme, werde ich wieder auf die Bühne gehen"

Schon seit drei Jahren denke er darüber nach, vor wenigen Wochen habe er jedoch dann endgültig die Entscheidung gefällt. "Ich bin jetzt über 50 und werde nicht jünger", erklärt er. "Worauf soll ich noch warten? Wann, wenn nicht jetzt? Der Graf erzählt auch von einem Schlüsselmoment: "Mein Arzt stellte bei mir einen viel zu hohen Blutdruck von 190 zu 110 fest. Ich wurde mit Verdacht auf einen stillen Herzinfarkt in die Notaufnahme eingeliefert."

Er sei an Schläuche angeschlossen gewesen und von einem Pfleger gefragt worden, ob er denn als Sänger von Unheilig "nicht noch mal was machen" wolle. "Da habe ich entschieden: Wenn ich hier gesund rauskomme, werde ich wieder auf die Bühne gehen." Damit sei sein Entschluss festgestanden - und es sei auch glücklicherweise kein Herzinfarkt gewesen.

Auf der Bandhomepage werden aktuell sechs Konzerte für Ende 2025 angekündigt. Aufgelistet sind derzeit folgende Termine: 21. November in Leipzig (Haus Auensee), 6. Dezember in Hamburg (Inselpark Arena), 18. Dezember in München (Zenith), 20. Dezember in Berlin (Uber Eats Music Hall), 23. Dezember in Köln (Palladium) und 29. Dezember in Oberhausen (Turbinenhalle).