Die Frage, ob man bei heißem Wetter mehr Kalorien verbrennt, ist sowohl für Sportbegeisterte als auch für den Alltag von Interesse. Doch was ist dran?

Die Vorstellung, dass die Hitze den Kalorienverbrauch steigert, liegt nahe, weil man an heißen Tagen stärker schwitzt und sich allgemein angestrengter fühlt. Doch lässt sich das belegen?

Wie der Körper auf Hitze reagiert

Der menschliche Körper arbeitet kontinuierlich daran, eine stabile Kerntemperatur von etwa 37°C aufrechtzuerhalten. Diese Thermoregulation ist ein komplexer Prozess, der bei Temperaturveränderungen einsetzt.

Bei heißem Wetter beginnt der Körper zu schwitzen, um durch die Verdunstungskälte seine Temperatur zu regulieren. Das Schwitzen selbst verbraucht jedoch nur sehr wenig Energie und der Kalorienverbrauch durch diesen Prozess ist minimal.

Anders als bei Kälte, wo der Körper durch Zittern und Stoffwechselanpassungen zusätzliche Energie aufwenden muss, benötigt der Körper bei Hitze keine signifikant erhöhte Energiezufuhr, um sich abzukühlen.

Der Grundumsatz, also die Kalorien, die der Körper in Ruhe verbrennt, bleibt bei Hitze relativ stabil. Es gibt keine deutliche Erhöhung des Grundumsatzes durch Hitze allein. Dies liegt daran, dass der Körper effizient darin ist, Wärme abzugeben, ohne den Stoffwechsel signifikant zu steigern.

Auch spannend: So viele Kalorien verbrennt eine Blutspende

Kalorienverbrauch bei körperlicher Aktivität in der Hitze

Während körperlicher Betätigung bei Hitze verändert sich der Kalorienverbrauch durch verschiedene Faktoren. Wenn man bei hohen Temperaturen Sport treibt, erhöht sich die Herzfrequenz und der Körper arbeitet härter, um sich abzukühlen. Das kann zu einem leicht erhöhten Kalorienverbrauch führen, weil der Körper mehr Energie benötigt, um die gleiche Leistung zu erbringen wie unter kühleren Bedingungen.

Auf der anderen Seite kann extreme Hitze die Leistungsfähigkeit reduzieren. Der Körper wird schneller müde und man neigt womöglich dazu, die Intensität des Trainings zu reduzieren oder das Training früher zu beenden. Dies kann den Gesamtkalorienverbrauch senken, weil man insgesamt weniger Energie für körperliche Aktivität aufwendet.

Ein wichtiger Aspekt bei Sport in der Hitze ist zudem das Risiko von Überhitzung. Der Körper kann bei extrem hohen Temperaturen überfordert werden, was zu gesundheitlichen Problemen wie Hitzeschlag führen kann. Um solche Risiken zu vermeiden, reduzieren viele Menschen ihre körperliche Aktivität bei Hitze, was wiederum den Kalorienverbrauch senkt.

Kalorienverbrauch im Alltag bei hohen Temperaturen

Im alltäglichen Leben sind die Auswirkungen von Hitze auf den Kalorienverbrauch ebenfalls bemerkenswert. Denn wir Menschen neigen dazu, bei sehr hohen Temperaturen weniger aktiv zu sein. In vielen Kulturen gibt es die Praxis der Siesta oder das Vermeiden von körperlicher Arbeit in den heißesten Stunden des Tages. Dies führt zu einem geringeren Kalorienverbrauch, da weniger Energie für Bewegung und körperliche Anstrengung aufgewendet wird.

Hohe Temperaturen können auch das Essverhalten beeinflussen. Viele Menschen verspüren bei großer Hitze weniger Appetit, was dazu führen kann, dass weniger Kalorien aufgenommen werden. Gleichzeitig kann der Konsum von kalten Getränken und leichtem Essen zunehmen, was weniger energieintensiv ist als schwerere, warme Mahlzeiten.

Hitze kann außerdem die Schlafqualität beeinträchtigen, was indirekt den Kalorienverbrauch beeinflussen kann. Schlechter Schlaf kann den Stoffwechsel verlangsamen und das Hungergefühl beeinflussen, was sich wiederum auf die Energiebilanz auswirkt.

Lesetipp: So viele Kalorien verbrennt man im Büro

Fazit: Kein signifikanter Anstieg des Kalorienverbrauchs durch Hitze

Insgesamt lässt sich festhalten, dass man bei Hitze nicht unbedingt mehr Kalorien verbrennt. Die geringfügig erhöhten Anforderungen an den Körper durch das Schwitzen und die Temperaturregulation werden in der Regel durch reduzierte körperliche Aktivität ausgeglichen.

Während Sport in der Hitze kurzfristig den Kalorienverbrauch leicht erhöhen kann, wird dieser Effekt oft durch eine verminderte Leistungsfähigkeit und eine kürzere Trainingsdauer neutralisiert. Für den Alltag bedeutet dies, dass die Hitze eher dazu führt, dass wir weniger aktiv sind und somit tendenziell weniger Kalorien verbrennen.

Die Formulierungen des Textes wurden mithilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) überarbeitet und anschließend von einer Redakteurin/einem Redakteur überprüft.