Dem Verbrenner wird der Saft abgedreht: Ab 2035 soll es in der EU keine Neuwagen mit Auspuff mehr geben.

Die Technologie, mit der die deutschen Autobauer groß geworden sind, wird von den EU-Umweltministern beerdigt. Es ist ein Fehler, dass nahezu klimaneutrale Treibstoffe keine Chance bekommen, meint Markus Grabitz.









Der Verbrenner ist tot. Die Ideologen, die als Trophäe der Klimapolitik seinen Skalp wollten, haben sich in der EU durchgesetzt. Nach der dramatischen Nacht der Entscheidung in Luxemburg ist festzuhalten: Beide EU-Gesetzgeber, das Europa-Parlament und die Umweltminister der 27 Mitgliedstaaten, unterstützen jetzt den Vorschlag der Kommission: Ab 2035 soll kein Neuwagen mehr mit Auspuff in der EU zugelassen werden. Auch synthetische Kraftstoffe – sie werden bereits jetzt nahezu klimaneutral hergestellt und können schon von allen Verbrennern getankt werden – sollen daran nichts ändern.