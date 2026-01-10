An drei Tatorten findet die Polizei im US-Bundesstaat Mississippi die Leichen von sechs Schussopfern, darunter ein siebenjähriges Mädchen. Ein Tatverdächtiger wird festgenommen.
West Point - Bei einer Bluttat im US-Bundesstaat Mississippisind nach Polizeiangaben sechs Menschen ums Leben gekommen. Der mutmaßliche Schütze, ein 24-jähriger Mann, sei festgenommen worden, teilten die Ermittler laut US-Medienberichten mit. Für die Gemeinde bestehe keine Gefahr mehr, schrieb Sheriff Eddie Scott am Samstag (Ortszeit) auf Facebook.