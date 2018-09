Verbrechensserie auf Koh Tao Auf Thailands Todesinsel geht die Party weiter

Von Willi Germund 25. September 2018 - 13:47 Uhr

Rucksack-Touristen verlassen die Fähre auf Koh Tao. Die thailändische Insel ist durch seltsame Todesfälle von Urlaubern in Verruf geraten. Foto:

Trotz mysteriöser Verbrechen während der vergangenen vier Jahre drängen junge Rucksacktouristen aus dem Westen nach Koh Tao. Manche nennen die frühere Gefängnisinsel heute wieder eine Insel des Todes.

Koh Tao - Jeden Abend das gleiche Bild: Erst kreischen die Besucher ohrenbetäubend in dem Lokal an der schmalen Gehmeile am Ende des Sairee Beach. Dann stürmen die aufgeregten jungen Leute ihrem Führer hinterher zur nächsten Station des organisierten Kneipen-Zugs. Ein Besuch von Koh Tao, der Insel im Golf von Thailand, ist heutzutage einfach Pflicht bei Rucksackreisenden.