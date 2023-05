7 Alles im Blick: Im Führungs- und Lagezentrum in Ludwigsburg gehen jährlich etwa 200 000 Anrufe ein. Foto: Simon Granville

Wer die 110 in den Kreisen Ludwigsburg oder Böblingen wählt, landet im neuen Führungs- und Lagezentrum in der Barockstadt. Ein Besuch im Herzen des Präsidiums.









Ludwigsburg - Wer die 110 wählt, der landet – klar – bei der Polizei. Nur wer da mit einem spricht, und wo die Beamten sitzen, davon haben die wenigsten Hilfesuchenden eine Ahnung. Den meisten Anrufern dürfte das in diesem Moment auch egal sein, denn in der Regel befinden sie sich in einer akuten Notlage – Hauptsache, die Hilfe kommt möglichst schnell. Damit das klappt, sind im Führungs- und Lagezentrum (FLZ) in Ludwigsburg, wo auch die Notrufe aus dem Kreis Böblingen eingehen, rund um die Uhr, an sieben Tagen in der Woche, acht Beamte – aufgeteilt auf fünf Schichten – im Einsatz.