Verbrechen: Lebenslang für unglaublich gefährlichen Sexualstraftäter

1 "Unglaublich gefährlicher Mann": In London ist der Sexualstraftäter Chao X. zu lebenslanger Haft verurteilt worden. (Archivbild) Foto: Benedikt von Imhoff/dpa

Er filmte Frauen heimlich, betäubte sie mit K.-o.-Tropfen und vergewaltigte sie. Nun muss X. lebenslang ins Gefängnis. Die Ermittler gehen von Hunderten weiteren Opfern aus.











London - In Großbritannien ist einer der Polizei zufolge aktivsten Sexualstraftäter aller Zeiten zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Der chinesische Staatsangehörige Chao X. aus Greenwich im Südosten Londons bekannte sich in 24 Fällen sexueller Straftaten schuldig, darunter Vergewaltigungen, sexuelle Übergriffe, Upskirting und Voyeurismus, wie die Nachrichtenagentur PA unter Berufung auf die Polizei mitteilte. Upskirting bezeichnet das Filmen unter den Rock.