Verbrechen: Italienischer Schmelzofen-Mörder gefasst

1 Nach seiner Verurteilung zu lebenslanger Haft wurde der 39-Jährige europaweit gesucht. (Archivbild) Foto: LaPresse/Zuma Press/dpa

Nach zehn Tagen Suche ist die Flucht vorbei: Ein 39 Jahre alter Italiener, der seinen Onkel im Ofen verbrannte, ist verhaftet worden - zu Hause in Italien.











Link kopiert



Brescia - Nach zehn Tagen Suche in ganz Europa ist ein Italiener verhaftet worden, der seinen Onkel ermordet und in einem Ofen verbrannt hatte. Der 39-Jährige ging der Polizei in seinem Haus in Soiano am Gardasee in Oberitalien ins Netz, wie die Behörden mitteilten. Die genauen Umstände waren zunächst unklar. Zuletzt war vermutet worden, dass sich der Unternehmer noch vor seiner endgültigen Verurteilung zu lebenslanger Haft nach Spanien abgesetzt hatte, möglicherweise sogar auf die Kapverdischen Inseln.