Verbrechen in Ludwigsburg: Angreifer stürmen mitten in der Nacht Schlafzimmer und verletzen Nebenbuhler

Im Prozess wegen versuchten Totschlags in Ludwigsburg hat das 34-jährige Opfer ausgesagt. Vor Gericht schilderte er, wie die Attacke mit Messern sein Leben bis heute prägen.

Als der 34-Jährige den Zeugenstand im Stuttgarter Landgericht betritt, wird schnell deutlich, dass die Nacht vom 26. September vergangenen Jahres für ihn bis heute nicht vorbei ist. Laut Anklage wurde der Mann damals in seiner Wohnung in Ludwigsburg-Neckarweihingen von sechs Männern überfallen, mit Messern attackiert und lebensgefährlich verletzt. Nun schilderte er erstmals vor Gericht, wie er den Angriff erlebt hat.

Der Auftritt des Mannes war im Vorfeld mit einiger Spannung erwartet worden. Nach Angaben seines Anwalts leidet er bis heute unter den Folgen der Tat und fürchtet die Begegnung mit den Angeklagten. Deshalb wollte er ursprünglich per Video aus einem Nebenraum aussagen. Darauf ließen sich die Richter der 19. Großen Strafkammer nicht ein. Jedoch wurde dem 34-Jährigen gestattet, den Gerichtssaal durch einen anderen Zugang als den Haupteingang zu betreten.

Laute Schläge und „jetzt angreifen“

Seine Aussage ließ dann erkennen, welche Auswirkungen der Angriff auf das Leben des Opfers hat. „Ich bin körperlich und emotional zerstört. Ich kann trotz Medikamenten bis heute nicht gut schlafen, aus Angst, dass sich so etwas wiederholt“, erklärte der 34-Jährige den Richtern. Auch sein Hobby Fußball könne er nicht mehr ausüben.

Nach seinen Angaben schlief er in der Nacht zum 26. September vergangenen Jahres tief und fest in seiner Wohnung in Ludwigsburg-Neckarweihingen, als er gegen zwei Uhr von lauten Schlägen gegen eine Tür aufgeschreckt wurde. Als er laute Stimmen hörte, habe er seine Zimmertür abschließen wollen. Dazu sei er jedoch nicht mehr gekommen, da diese im selben Augenblick eingetreten worden sei. Vier Männer, die zum Teil maskiert waren, seien mit Messern und einem Hammer auf ihn losgegangen. „Ich wollte aus dem Fenster springen, bin aber nicht dorthin gekommen“, führte der Mann weiter aus.

Auf das Kommando eines Mannes „Jetzt angreifen“ seien alle auf ihn losgegangen. Einer habe mit einem besonders großen Messer in sein Bein gestochen, einer habe mit einem Hammer auf seinen Kopf schlagen wollen, den habe er entwaffnen können. Daraufhin habe dieser einen Schrank geöffnet und seine Fußballschuhe auf ihn geworfen.

Die anderen hätten ihn weiterhin mit Messern attackiert. Erst als einer der Männer gerufen habe, dass die Polizei komme, seien diese geflohen. Er habe dann nach seinem Nachbarn gerufen. „Ich habe überall Blut gesehen und hatte Angst, dass ich sterbe“, sagte der 34-Jährige mit brechender Stimme.

Welcher Angeklagte genau was gemacht habe, könne er nicht mehr sagen. Alle Männer hätten dunkle Kleidung angehabt und zum Teil Masken über dem Kopf. „Das war eine organisierte Aktion“, war der 34-Jährige überzeugt.

Er erlitt unter anderem einen zwölf Zentimeter tiefen Schnitt am Oberarm, einen sechs Zentimeter tiefen Schnitt am Oberschenkel und einen ein Zentimeter tiefen Schnitt am unteren Rücken. Als besonders gefährlich erwies sich die Stichverletzung am Oberschenkel, dabei wurde ein großes Blutgefäß verletzt. Der 34-Jährige konnte nur durch eine Not-Operation gerettet werden.

Angriff war wohl Racheakt wegen einer Frau

Die Staatsanwaltschaft wirft den sechs 24 bis 42 Jahre alten Angeklagten aus Kornwestheim und Ludwigsburg versuchten Totschlag und gefährliche Körperverletzung vor. Laut Anklage hat es sich um einen nächtlichen Racheakt gehandelt. Auslöser soll ein Streit mit einem 24 Jahre alten Angeklagten wegen einer Frau sein. Die Frau war mit dem 24-Jährigen in einer Beziehung, zusammen haben sie zwei Kinder. Im Juni 2024 haben sich beide nach Angaben des 24-Jährigen wegen Problemen getrennt.

Zwei Tage vor der Tat kam es laut Anklage zu einem Streit zwischen dem 24-Jährigen und dem 34-Jährigen, mit dem sich die Frau offenbar zumindest ab und zu traf. Bei dieser Auseinandersetzung, bei der der Angeklagte auf seinen Kontrahenten mit einem Messer losgegangen sein soll, erlitt dieser jedoch selbst drei Stichverletzungen, da sich der Angegriffene zu wehren wusste. Daraufhin hat der 24-Jährige laut Anklage beschlossen, sich zusammen mit den fünf Mitangeklagten zu rächen, und dabei tödliche Verletzungen des 34-Jährigen in Kauf genommen.

Der Prozess wird am 23. Juni fortgesetzt, bis zum Urteil am 31. Juli sind von der 19. Großen Strafkammer noch sechs weitere Verhandlungstage geplant.