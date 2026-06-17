Verbrechen in Ludwigsburg: Angreifer stürmen mitten in der Nacht Schlafzimmer und verletzen Nebenbuhler

Im Prozess wegen versuchten Totschlags in Ludwigsburg hat das 34-jährige Opfer ausgesagt. Vor Gericht schilderte er, wie die Attacke mit Messern sein Leben bis heute prägen.
Als der 34-Jährige den Zeugenstand im Stuttgarter Landgericht betritt, wird schnell deutlich, dass die Nacht vom 26. September vergangenen Jahres für ihn bis heute nicht vorbei ist. Laut Anklage wurde der Mann damals in seiner Wohnung in Ludwigsburg-Neckarweihingen von sechs Männern überfallen, mit Messern attackiert und lebensgefährlich verletzt. Nun schilderte er erstmals vor Gericht, wie er den Angriff erlebt hat.