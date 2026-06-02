Verbrechen in Leonberg: Unbekannter gibt sich als Hausmeister aus – und stiehlt Seniorin zwei Ringe
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Fall für die Polizei: Ein Unbekannter stiehlt in Leonberg zwei Ringe aus der Wohnung einer Seniorin. Foto: Silas Stein/dpa

Er nutzt am Montagmittag einen unbeobachteten Moment aus: Ein Mann gibt vor, Rauchmelder überprüfen zu wollen. Am Ende fehlt bei einer Seniorin Schmuck.

Unter dem Vorwand, als Hausmeister die Rauchmelder überprüfen zu müssen, hat sich ein noch unbekannter Täter am Montag Zugang zur Wohnung einer 92-jährigen Seniorin in der Lobensteiner Straße in Leonberg-Eltingen verschafft. Gegen 13 Uhr betrat er laut der Polizei die Wohnräume der Frau, in einem unbeobachteten Moment entwendete er zwei auf dem Wohnzimmertisch liegende Ringe im Wert von rund 300 Euro.

 

Bei dem Täter soll es sich um einen etwa 20- bis 30-jährigen schlanken Mann gehandelt haben, der als „südländischer Typ“ beschrieben wird. Er trug eine schwarze Baseballmütze und eine schwarze Jogginghose mit weißem Streifen. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Leonberg telefonisch unter 0 71 52/60 50 oder per E-Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

 