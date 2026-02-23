Verbrechen in Baden-Württemberg: „Aktenzeichen XY“ behandelt diese Fälle aus dem Südwesten

Wenn Rudi Cerne am Mittwoch wieder Hinweise zu ungelösten Krimi-Fällen sucht, geht es auch um zwei Taten aus Baden-Württemberg. Beide liegen mehr als ein Jahr zurück.
Bei zwei ungelösten Verbrechen aus Baden-Württemberg setzen die Ermittler nun auf das krimi-interessierte Fernsehpublikum. Die ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY“ greift am Mittwochabend (ab 20.15 Uhr) sowohl einen Raubüberfall auf ein älteres Ehepaar in Karlsruhe auf als auch einen „Banküberfall in 90 Sekunden“ in Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis).