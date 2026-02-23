Verbrechen in Baden-Württemberg: „Aktenzeichen XY“ behandelt diese Fälle aus dem Südwesten

Wenn Rudi Cerne am Mittwoch wieder Hinweise zu ungelösten Krimi-Fällen sucht, geht es auch um zwei Taten aus Baden-Württemberg. Beide liegen mehr als ein Jahr zurück.

Bei zwei ungelösten Verbrechen aus Baden-Württemberg setzen die Ermittler nun auf das krimi-interessierte Fernsehpublikum. Die ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY“ greift am Mittwochabend (ab 20.15 Uhr) sowohl einen Raubüberfall auf ein älteres Ehepaar in Karlsruhe auf als auch einen „Banküberfall in 90 Sekunden“ in Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis).

Eheleute gefesselt und bedroht Im Karlsruher Fall waren zwei mit Sturmhauben maskierte Männer im Juni 2024 mitten in der Nacht in das Haus des schlafenden Ehepaares eingedrungen, hatten die beiden laut früheren Angaben der Polizei mit einem Messer bedroht, gefesselt und sie dann gezwungen, den Tresor zu öffnen.

Die Unbekannten erbeuteten neben Bargeld in verschiedenen Währungen unter anderem Schmuck und Goldmünzen im Wert von insgesamt mehreren Zehntausend Euro, wie ein Polizeisprecher sagte. Dann flüchteten sie zu Fuß.

Für dienliche Hinweise habe die Staatsanwaltschaft eine Belohnung von bis zu 3.000 Euro ausgelobt. In einem Fahndungsaufruf im Internet hat die Polizei Fotos unter anderem von den erbeuteten Schmuckstücken veröffentlicht.

Kannten die Täter ihre Opfer?

Wie aus der Programminfo des ZDF hervorgeht, hatten die Täter ihre Opfer mit vollem Namen angesprochen - ob sie einen Tipp bekommen hatten oder das Paar möglicherweise auch so kannten, ist offen. Wie der Polizeisprecher sagte, sollen die Männer zudem versucht haben, ihren regionalen Dialekt zu kaschieren, indem sie einen osteuropäischen Akzent vortäuschten.

Womöglich steht der Fall mit weiteren Taten in Verbindung. So seien Spuren an zwei anderen Tatorten festgestellt worden, sagte der Sprecher. Allerdings handele es sich um Teilabdrücke von Schuhen, die nicht selten seien.

Zum genauen Alter der Opfer machte der Sprecher keine Angaben. In der beliebten Sendung werden ungelöste Fälle nachgestellt und Zuschauerinnen und Zuschauer um Hinweise gebeten, die zur Aufklärung betragen könnten.

Mit Messer Bankmitarbeiterin bedroht

In Villingen-Schwenningen hatte ein Mann mit einem Messer bewaffnet Ende November 2024 Geld in einer Sparkassenfiliale erbeutet. Dabei soll er eine braune Maske mit Augenschlitzen getragen haben. Er zwang nach Polizeiangaben eine Angestellte, ihm Bargeld zu geben, und flüchtete danach.

Die Sparkasse selbst und die Staatsanwaltschaft Konstanz haben für Hinweise, die zur Aufklärung der Straftat führen, eine Belohnung ausgelobt - und diese jüngst von bislang 3.500 Euro auf 5.000 Euro erhöht. Die Ermittler suchen per Öffentlichkeitsfahndung samt Fotos einen rund 1,90 Meter großen Mann.

In der „XY“-Sendung am Mittwoch soll eine Polizeibeamtin der Kriminalpolizei den Raubüberfall live im Studio präsentieren. „Die Ermittler erhoffen sich durch die Ausstrahlung neue Hinweise zu dem noch unbekannten Bankräuber.“