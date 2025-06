Verbrechen: Frau und Kleinkind liegen tot an Weg - Mordkommission

1 An einem Waldweg in Dorsten sind am Morgen eine tote Frau und ein totes Kleinkind gefunden worden. Die Polizei setzte eine Mordkommission ein. (Symbolbild) Foto: Daniel Karmann/dpa

An einem Waldweg in Nordrhein-Westfalen liegen eine tote Frau und ein totes Kleinkind. Was ist passiert? Eine Mordkommission ermittelt - und will noch nicht viel sagen.











Link kopiert



Dorsten - Polizisten haben nach einem Hinweis von Passanten an einem Waldweg in Dorsten-Holsterhausen (Nordrhein-Westfalen) eine tote Frau und ein totes Kleinkind entdeckt. Die Polizei geht von einem Verbrechen aus und setzte eine Mordkommission ein. "Es gab Hinweise auf Gewalteinwirkungen", sagte eine Sprecherin der Polizei Recklinghausen. Die Ermittlungen zur Identität und zum Tathergang dauerten an. Die Passanten hätten gegen 6.00 Uhr Bescheid gegeben. Nähere Einzelheiten machte die Polizei nicht und verwies auf ermittlungstaktische Gründe.