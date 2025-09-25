Verbraucherzentrale versus Wirte: Streit um Gebühren trübt den Start des Cannstatter Volksfestes

Dicke Luft herrscht vor dem Volksfeststart: Die Verbraucherzentrale prangert überhöhte Gebühren an. Wirte sind verärgert, dass ein laufendes Verfahren öffentlich gemacht wird.
Nicht immer ist das Vergnügen auf dem Cannstatter Wasen günstig. Häufig fallen die Kosten höher aus als erlaubt – ein Vorwurf, den die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg nun deutlich macht. Bereits im April startete die gemeinnützige Organisation eine umfassende Prüfung von Gebühren – erstmals seit zehn Jahren in diesem Umfang. Pünktlich zum Beginn des Volksfests liegen nun die ernüchternden Ergebnisse vor.