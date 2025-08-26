Verbraucherschutz in Esslingen: Getrennte Rechnungen verbieten – darf ein Gastwirt das überhaupt?

Im Lokal „Accanto“ in Esslingen sollen Gäste nicht mehr getrennt bezahlen können. Doch müssen sie das überhaupt hinnehmen? Das sagt die Verbraucherzentrale.
Im italienischen Restaurant „Accanto“ in Esslingen können Gäste, die in einer Gruppe am Tisch sitzen, ihre Rechnung nur noch dann getrennt bezahlen, wenn sie das vor der Bestellung angekündigt haben. Mit dieser strikten Regelung sorgt Gastwirt Salvatore Marrazzo derzeit bundesweit für Aufregung. In den sozialen Medien entrüstet sich so mancher Restaurantbesucher: Kann er überhaupt verbieten, dass die Gesamtrechnung aufgedröselt wird?