Verbraucherschutz: Brüsseler Döner-Gate

1 Der Döner gehört zu Deutschland wie die Currywurst. Foto: dpa/Jens Kalaene

Die Türkei könnte stolz auf den Einfallsreichtum ihrer Landsleute in Deutschland sein. Stattdessen führt sie einen engstirnigen Streit um die Erfindung des Döners, kommentiert unser Autor Knut Krohn.











Link kopiert



Der Döner gehört zu Deutschland wie die Currywurst. Es gilt als verbrieft, dass er erstmals 1972 in Berlin von dem türkischen Arbeiter Kadir Nurman hergestellt worden ist. Von dort aus hat er seinen Siegeszug in ganz Europa angetreten. Schon aus diesem Grund ist es unverständlich, weshalb nun ausgerechnet der in Istanbul ansässige Dönerverband glaubt, vorschreiben zu können, wie ein Original-Döner in der Europäischen Union herzustellen ist.