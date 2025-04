Verbraucherpreise: Billigere Energie: Inflation sinkt auf 2,1 Prozent

5 Viele Verbraucher achten beim Einkaufen stark auf den Preis (Archivbild) Foto: Sebastian Kahnert/dpa

Lebensmittel, Restaurantbesuche, Hotels: Vieles im Alltag ist spürbar teurer geworden. Im April lässt der Preisdruck auf Verbraucher etwas nach. Lebensmittel verteuern sich aber weiter spürbar.











Wiesbaden - Die Teuerung in Deutschland hat den zweiten Monat in Folge nachgelassen. Die Verbraucherpreise lagen im April um 2,1 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilte. Im März hatte die Inflationsrate noch 2,2 Prozent betragen.