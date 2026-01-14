Hohe Preise dämpfen die Kauflaune in Deutschland. Wird 2026 besser? Eine Analyse zeigt, dass die Voraussetzungen durchaus günstig sind.
Bruchsal - Die Kaufkraft der Menschen in Deutschland könnte einer Prognose zufolge in diesem Jahr deutlich stärker steigen als 2025. Im Durchschnitt liegt sie pro Kopf bei 31.193 Euro und damit um 5 Prozent oder 1.466 Euro höher, teilte der Marktforscher NIQ mit. Die Summe steht den Verbrauchern demnach für Konsumausgaben, Wohnen, Freizeit und Sparen zur Verfügung.