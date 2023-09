Die Unfallspuren an ihrem Mercedes sind noch frisch, als eine Frau im Kreis Göppingen am Montag die Geislinger Polizei informiert. Denn verursacht hat den Schaden nicht sie selbst – auch wenn die Täterin ihr besser bekannt sein dürfte, als womöglich zunächst vermutet.

Der Unfallort ist laut Polizeiangaben vom Dienstag schnell gefunden: Ein in Mitleidenschaft gezogener Baum in der Brückenstraße hat Mitarbeiter des Bauhofes alarmiert. Sie informierten die Polizei.

Als die Beamten am anrücken, finden sie Fahrzeugteile. Die Unfallspuren am Baum passen laut Polizei außerdem zu denen am Auto der Frau. Schnell ist also klar: Dieser Schaden geht auf das Konto des Mercedes.

Gefahren ist ihn laut Polizeiangaben vom Dienstag aber nicht die Besitzerin, sondern deren Tochter – die mit ihren 17 Jahren keinen Führerschein besitzt. Abgehalten habe sie das aber nicht, sich das Auto der Mutter für eine Spritztour auszuleihen.

Nun muss die Jugendliche mit mehreren Anzeigen rechnen. Auch die Führerscheinstelle ist von der Polizei informiert worden. Immerhin hat die illegale Spritztour mit Unfallflucht mehrere Tausend Euro Schaden verursacht, wie die Polizei schätzt: 5000 Euro am Auto und 1500 Euro am Baum.