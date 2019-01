1 Roland Pfaus und Dinah Pfaus-Schilffarth lernten sich am Set von "Verbotene Liebe" kennen Foto: imago/Future Image

Die ehemalige "Verbotene Liebe"-Schauspielerin Dinah Pfaus-Schilffarth ist gestorben. Das bestätigte ihr Vater der "Bild". Sie wurde nur 45 Jahre alt.

Große Trauer um Dinah Pfaus-Schilffarth. Die ehemalige "Verbotene Liebe"-Schauspielerin ist tot. Wie die "Bild" berichtet, ist sie am Montag im Alter von 45 Jahren verstorben. "Wir sind alle geschockt! Dabei hatten wir gehofft, es würde auch dieses Mal alles gut", zitiert das Blatt den Vater der Schauspielerin. Der Krebs war demnach zurückgekommen. Bereits 1997 kämpfte sie gegen die Krankheit, die Therapie schlug damals an.

"Das war ihr letzter Wunsch"

Von 1996 bis 1998 war Dinah Pfaus-Schilffarth in der ARD-Serie "Verbotene Liebe" zu sehen

Dinah Pfaus-Schilffarth gehörte in den Jahren 1996 bis 1998 zum Cast von "Verbotene Liebe". Sie spielte die Rolle der Cleo Winter. In dieser Zeit lernte sie ihren späteren Ehemann, den Schauspieler Roland Pfaus (51), kennen. Er war in der ARD-Vorabendserie als Tim Sander zu sehen. Zusammen haben sie zwei Söhne.

"Sie ist im Privatleben wirklich richtig angekommen. Sie war sehr glücklich. Auf Rügen werden wir für sie einen Baum pflanzen - das war ihr letzter Wunsch", erzählte ihr Vater der "Bild".