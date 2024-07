Verbot von Islamischem Zentrum: Auswärtiges Amt spricht mit iranischem Botschafter

1 Einsatzkräfte der Polizei während einer Razzia auf dem Gelände des Islamischen Zentrums Hamburg. Foto: dpa/Daniel Bockwoldt

Nach der Einbestellung des deutschen Botschafters in Teheran wegen des Verbots des Islamischen Zentrums Hamburg (IZH) hat das Auswärtige Amt seinerseits ein Gespräch mit dem iranischen Botschafter in Berlin geführt. Dabei habe es sich jedoch „nicht um eine förmliche Einbestellung“ gehandelt, hieß es am Mittwoch aus dem Auswärtigen Amt. Zugleich wurde bestätigt, „dass unser Botschafter in Teheran heute in das iranische Außenministerium einbestellt wurde“.