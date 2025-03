Verbot von Gift in Baumärkten ab 2026: Gibt es eine Rattenplage?

Verbot von Gift in Baumärkten ab 2026

1 Ratten könnten sich ab dem kommenden Jahr noch schneller vermehren. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Ratten können sich rasant ausbreiten – vor allem, wenn Privatleute ab 2026 kein Rattengift mehr kaufen dürfen. Über eine mögliche Rattenplage und das Verbot von Rattengift im Raum Göppingen.











Wenn eine Ratte die Wahl hat zwischen einem Pizzarest und einem Fraßköder, wird sie sich für die Pizza entscheiden“, sagte Bianca Mitmeier, öffentlich bestellte Sachverständige im Göppinger Gemeinderat über den Zusammenhang zwischen Müllaufkommen von Nahrungsresten und Ratten. Tatsächlich ist die falsche Entsorgung von Nahrungsresten ein häufiger Grund für eine Rattenplage in Städten. So wird immer wieder von einem erhöhten Rattenaufkommen in Göppingen berichtet. Dieses Problem lösen einige Privathaushalte, indem sie Rattengift verwenden. Dies soll ab 2026 aber nicht mehr möglich sein, denn es soll ein Verbot für Rattengift im Privathaushalt eingeführt werden. Doch wie sieht die Lage im Landkreis aus?