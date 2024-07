Verbot von „Compact“: Wo die Pressefreiheit endet

1 Das rechtsextremistische „Compact“-Magazin darf künftig nicht mehr erscheinen. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Es war das Sprachrohr der Rechtsextremisten, nun hat die Bundesinnenministerin das „Compact“-Magazin verboten. Das war nicht nur richtig, sondern überfällig, findet Hauptstadtkorrespondentin Rebekka Wiese.











Die Pressefreiheit gilt in Deutschland als hohes Gut. Sie steht im Grundgesetz und und sorgt dafür, dass man in diesem Land fast alles sagen, schreiben und verbreiten darf. Nur in Extremfällen stößt sie an ihre Grenzen. Ein solcher ist das rechtsextremistische „Compact“-Magazin, das Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) nun verboten hat. Das ist ein richtiger Schritt. Er war sogar überfällig.