Verbot des Onlinedienstes X: Brasilien zeigt Elon Musk Grenzen auf

1 Elon Musk attackiert den Richter nach dessen Verbot. Foto: dpa/Susan Walsh

Der brasilianische Bundesrichter Alexandre De Moraes hat die Sperrung des Onlinedienstes X angeordnet. Elon Musk zückt die verbalen Messer. Bleibt zu hoffen, dass der Richter standhaft bleibt, meint unser Korrespondent Klaus Ehringfeld.











Die freie Meinungsäußerung ist ein hohes Gut in der westlichen Welt oder zumindest in ihren demokratisch verfassten Staaten. Reden und reden lassen, Schreiben und schreiben lassen ist die Maxime, manchmal sogar bis zur Diffamierung und Denunzierung. Oft ist es schwer erträglich, was in den virtuellen Welten an Falschinformationen in die Welt gesetzt wird. Damit muss eine Demokratie umgehen können – jedenfalls bis zu einem gewissen Punkt. Und bis man einen Juristen trifft, der Ehrlichkeit und Richtigkeit in der Information über alles stellt.