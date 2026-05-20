Die Stadt Ludwigsburg untersagt ab 22. Mai sogenannte Poser- und Tuning-Treffen auf ihrem Gebiet. Das Verbot ist eine Reaktion auf ein Großtreffen am Breuningerland am 2. Mai.
Die Stadt Ludwigsburg verbietet per Allgemeinverfügung ab dem 22. Mai sogenannte Auto-Poser- und Tuning-Treffen. Das Verbot ist eine Reaktion auf das jüngste Treffen der Szene Anfang Mai, bei dem gut 850 Fahrzeuge und 2000 Menschen zum Breuningerland gekommen waren. Hierdurch sei es zu erheblichen Lärmbelästigungen, Rückstaus sowie zu massiven Verkehrsbeeinträchtigungen für den ÖPNV und Unbeteiligte gekommen.