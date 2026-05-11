Zwischen dem Handeln Donald Trumps und der Amazon-Serie "The Boys" tun sich verblüffende Parallelen auf. Das blieb auch Serienschöpfer Eric Kripke nicht verborgen.
Eric Kripke (52), Schöpfer der Superhelden-Satire "The Boys", hat auf Instagram eine bemerkenswerte Parallele gezogen: In dem sozialen Netzwerk stellte der Serienmacher Donald Trumps (79) neu enthüllte goldene Statue auf dem Gelände des Trump National Doral Miami-Golfplatzes der vergoldeten Homelander-Statue aus der finalen Staffel seiner Amazon-Serie "The Boys" gegenüber. Mit den Worten: "Mal im Ernst: Was zur Hölle?", bringt der Emmy-nominierte Kreative seine Verblüffung über die Parallele zum Ausdruck.