Zwischen dem Handeln Donald Trumps und der Amazon-Serie "The Boys" tun sich verblüffende Parallelen auf. Das blieb auch Serienschöpfer Eric Kripke nicht verborgen.

Eric Kripke (52), Schöpfer der Superhelden-Satire "The Boys", hat auf Instagram eine bemerkenswerte Parallele gezogen: In dem sozialen Netzwerk stellte der Serienmacher Donald Trumps (79) neu enthüllte goldene Statue auf dem Gelände des Trump National Doral Miami-Golfplatzes der vergoldeten Homelander-Statue aus der finalen Staffel seiner Amazon-Serie "The Boys" gegenüber. Mit den Worten: "Mal im Ernst: Was zur Hölle?", bringt der Emmy-nominierte Kreative seine Verblüffung über die Parallele zum Ausdruck.

Achtung, Spoiler: Das passiert in Staffel fünf von "The Boys" In der aktuellen "The Boys"-Staffel plant der soziopathische, narzisstische Superheld Homelander (Antony Starr, 50), sich zum Gott erklären zu lassen. Er lässt eine eigene Kirche gründen und in dieser unter anderem die von Kripke geteilte, goldene Statue von sich selbst anbringen. Die goldene Statue von Donald Trump wurde Ende April auf dessen Golfkurs installiert. In "The Boys" formulierte Homelander Mitte April seinen Plan, zur Gottheit werden zu wollen, wobei die Dreharbeiten zu den Episoden selbstverständlich schon bedeutend früher stattfanden.

"Don Colossus" auf dem Golfplatz

Trumps Figur wurde vom Bildhauer Alan Cottrill aus Ohio gefertigt und von der Kryptowährungsgruppe $PATRIOT finanziert, wie die Zeitung "USA Today" berichtete. Mit einer Höhe von rund 4,60 Metern - mit dem Sockel zusammen gemessen über 6,70 Meter - trägt die Skulptur den Spitznamen "Don Colossus". Sie zeigt Trump mit erhobener Faust - eine Pose, die der Präsident nach einem Attentatsversuch auf einer Wahlkampfveranstaltung im Juli 2024 in Pennsylvania eingenommen hatte.

Nimmt "The Boys" die Wirklichkeit vorweg?

Eine weitere, aktuelle Parallele zu Homelanders Wunsch, zu Gott zu werden: Ebenfalls erst im April hatte der US-Präsident ein mithilfe von KI generiertes Bild von sich gepostet, das ihn als eine Art Jesus zeigte, der offenbar einen Kranken heilt. Diesen Beitrag löschte Trump, nachdem er heftige Reaktionen und Kritik hervorgerufen hatte, und behauptete später, er habe geglaubt, dass er darauf als Arzt und nicht als Sohn Gottes dargestellt sei.