Verblüffende Ergebnisse trotz EM: Neuer Rekord und Deutschland-Erfolg für Alles steht Kopf 2

(smi/spot) 01.07.2024 - 13:42 Uhr , aktualisiert am 01.07.2024 - 13:42 Uhr

1 Freude überwiegt bei den Machern von "Alles steht Kopf 2". Foto: © 2023 Disney/Pixar. All Rights Reserved.

Der erfolgreichste Kinofilm 2024 ist "Alles steht Kopf 2" bereits, jetzt hat die Pixar-Fortsetzung die Milliardenmarke geknackt. So schnell gelang dies keinem Animationsfilm zuvor. Auch in Deutschland bleiben die Zahlen stark.











"Alles steht Kopf 2" hat bereits "Dune 2" als erfolgreichsten Kinofilm des Jahres 2024 entthront - nun hat der Pixar-Film den nächsten Meilenstein geschafft. Die Fortsetzung des modernen Animationsklassikers von 2015 hat über eine Milliarde US-Dollar eingespielt. Um genau zu sein, sind es 1,014 Milliarden Dollar, die "Inside Out 2" (Originaltitel) weltweit umsetzte. Und das in nicht einmal drei Wochen seit dem Kinostart am 12. Juni.