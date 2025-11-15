Verbindung zu Epstein: Sarah Fergusons neues Kinderbuch erscheint nicht

"Flora And Fern: Kindness Along The Way", das neue Kinderbuch von Sarah Ferguson, soll laut eines Berichts zumindest vorerst nicht erscheinen. Dies könnte eine Reaktion auf den Epstein-Skandal sein.
Die Verstrickung Andrew Mountbatten Windsors (65) in den Epstein-Skandal sowie ihre eigene Verbindung zu dem verurteilten Sexualstraftäter hatte in den vergangenen Wochen auch für Andrews Ex-Frau Sarah Ferguson (66) weitreichende Auswirkungen. Sie hat ihren royalen Titel verloren und beide müssen die Royal Lodge verlassen, in der sie gelebt haben. Jetzt wird bekannt, dass ein neues Kinderbuch Fergusons offenbar nicht mehr erscheinen wird.