Verbindung über Mette-Marit hinaus?: Archivfoto zeigt Kronprinz Haakon mit Epstein-Vertrautem

Bislang stand vor allem Mette-Marit wegen ihres früheren Kontakts zu Jeffrey Epstein unter Druck. Ein wiederentdecktes Archivbild rückt nun ihren Ehemann in den Fokus. Hatte Haakon zu einem Vertrauten des Sexualstraftäters eine eigene Beziehung?
Ein wiederentdecktes Archivfoto bringt im norwegischen Königshaus neue Bewegung in die Affäre rund um den Epstein-Skandal. Auf der von der norwegischen Zeitung "Se og Hør" veröffentlichten Aufnahme ist Kronprinz Haakon (52) gemeinsam mit Boris Nikolic auf einer Party in Paris zu sehen - einem langjährigen Vertrauten von Jeffrey Epstein (1953-2019).