Verbandspokal zweite Runde: Verflixte zwei Minuten fehlen TSV Heimerdingen zum Coup

1 Duell auf Augenhöhe: Der Heimerdinger Christian Stagel Alberto (li.) gegen Mert Tasdelen von der SGS Großaspach. Foto: Baumann/Alexander Keppler

Verbandsliga-Aufsteiger TSV Heimerdingen unterliegt im Verbandspokal Oberligist SG Sonnenhof Großaspach 2:4 nach Verlängerung – und verliert zwei Spieler mit Verletzung.











Nicht wenige der gut 400 Zuschauer auf dem Sportplatz des TSV Heimerdingen dürften ein Déjà-vu gehabt haben. Wie im Vorjahr trafen die Grün-Weißen in der zweiten Runde des Verbandspokals auf den Oberligisten SG Sonnenhof Großaspach, und wie im Vorjahr hatten die Gastgeber den Favoriten am Rande einer Niederlage. Bis in die Nachspielzeit lag der Verbandsliga-Aufsteiger 2:1 in Führung, ehe Niklas Pollex eine zu zentrale Kopfballabwehr nach einem Eckball zum späten 2:2-Ausgleich nutzte.