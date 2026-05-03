Verbandsliga TV Oeffingen: Vor den Aufstiegsspielen nur in der Abwehr ein überzeugender Auftritt

Die Handballer des TV Oeffingen kommen im letzten Verbandsliga-Saisonspiel gegen den TV Spaichingen nicht über ein 24:24 hinaus. Am 14. Mai geht es weiter in der Aufstiegsrunde.
Die Verbandsliga-Handballer des TV Oeffingen haben sich am Samstag im letzten regulären Spiel der Verbandsliga-Runde mit einem 24:24-Remis (12:12) vom TV Spaichingen getrennt, der mit dem Punktgewinn den Klassenverbleib in quasi letzter Minute perfekt gemacht hat. 29 Sekunden vor Schluss hatte Dominik Wetzel einen Siebenmeter erfolgreich zum Endstand verwandelt. Weil die SG Freudenstadt/Baiersbronn gegen den SV Fellbach mit 26:24 gewonnen hat, war der Punkt notwendig gewesen, um nicht selbst auf den drittletzten Platz zurückzufallen, der auch den Direktabstieg bedeutet.