Verbandsliga TV Oeffingen: Vor den Aufstiegsspielen nur in der Abwehr ein überzeugender Aufritt

Die Verbandsliga-Handballer des TV Oeffingen haben sich am Samstag im letzten regulären Spiel der Verbandsliga-Runde mit einem 24:24-Remis (12:12) vom TV Spaichingen getrennt, der mit dem Punktgewinn den Klassenverbleib in quasi letzter Minute perfekt gemacht hat. 29 Sekunden vor Schluss hatte Dominik Wetzel einen Siebenmeter erfolgreich zum Endstand verwandelt. Weil die SG Freudenstadt/Baiersbronn gegen den SV Fellbach mit 26:24 gewonnen hat, war der Punkt notwendig gewesen, um nicht selbst auf den drittletzten Platz zurückzufallen, der auch den Direktabstieg bedeutet.

Dass dem zweitplatzierten TVOe in der recht zerfahrenen Heimpartie vor rund 200 Zuschauern nicht als Sieger vom Platz gegangen ist, lag vor allem an der schlechten Chancenverwertung. Allein bei zwölf freien Würfen scheiterten die Gastgeber entweder an den eigenen Nerven oder am gegnerischen Schlussmann. „Wenn wir da nur die Hälfte reinmachen, gewinnen wir das Spiel locker“, sagt der Oeffinger Trainer Tobias Unfried, der ansonsten mit dem Auftritt seines Teams durchaus zufrieden war. „Ich kann den Spielern keinen Vorwurf machen.“

Marco Schreiner vom TV Oeffingen überzeugt mit zwölf Paraden

Jeweils zwölf Gegentore pro Halbzeit sprechen für eine gute Abwehrarbeit und eine sehr gute Torwartleistung. So hatte Marco Schreiner – Yannick Seeger war kurzfristig krank ausgefallen – am Ende zwölf Paraden zu Buche stehen. Jan Gerner, der aus der zweiten Mannschaft aufgerückt war, stand bei zwei Siebenmetern im Tor. Und als er in der 56. Minute beim Stand von 22:22 einen von Florian Merkt parierte, der bis dahin dreimal vom Strich erfolgreich war, waren auch die Oeffinger Fans wieder lautstark zu hören gewesen. Doch der TVOe um den gleichermaßen in Abwehr und Angriff guten Levi Fröschle schaffte es nicht, entscheidend davonzuziehen. „Wir sind einfach im gesamten Spiel nicht in den Flow gekommen“, sagt Unfried. Was auch daran lag, dass es der Gegner gut gemacht habe. Ähnlich wie im Hinspiel, das der TVOe im vergangenen September zwar mit 27:22 gewonnen hatte, in dem es aber zehn Minuten vor Schluss noch 20:20 gestanden hatte.

Am 14. Mai will der TV Oeffingen in der Verlängerung noch aufsteigen

Will der TV Oeffingen nun am Donnerstag, 14. Mai (Ort und Zeiten stehen noch nicht fest), in der Aufstiegsrunde der vier Tabellenzweiten noch ein Ticket für die Oberliga lösen, muss vor allem die Chancenverwertung deutlich besser werden.

TV Oeffingen: Schreiner, Gerner – Westner (4), Rühle (4), Ferdinand Würmle (4/2), Levi Fröschle (3), Manuel Paul (2), Meyer (2), Frey (2), Fynn Föschle (2), Köhler (1), Kolotuschkin, Langenfeld, Gregorius, Köngeter, Zoller.