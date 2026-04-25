Verbandsliga SV Fellbach: Zwei Traumtore besiegeln den Derbysieg

Der Start ins Wochenende hätte für Nicos und Kiriakos Gountoulas nicht besser sein können. Nicht nur, dass die Trainer der Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach ihr Team am Freitagabend beim FSV Waiblingen vor rund 300 Zuschauern zum 2:1-Sieg gecoacht haben – und das engagiert und emotional wie selten zuvor –, der SVF ist damit auch auf den fünften Tabellenplatz geklettert. Also auf jenen Platz, den die Trainer als Saisonziel ausgegeben haben. Entsprechend groß war die Freude.

Allerdings hatte es eine ganz Weile gedauert, ehe die favorisierten Gäste zu ihrem Spiel gefunden hatten. „Der FSV war tiefer positioniert als wie gedacht hatten, da haben wir einige Zeit gebraucht, um uns ans System anzupassen“, sagte Nicos Gountoulas. Und so gehörten die ersten 20 Minuten ganz klar den Gastgebern, die aber nach der nun insgesamt 16. Niederlage wohl endgültig wieder für die Landesliga planen können.

Der FSV Waiblingen geht mit einem Foulelfmeter in Führung

Die erste Großchance zur Führung hatte der FSV-Kapitän Marcel Zimmermann, doch nach seinem Kopfball nach einer Ecke lenkte Fellbachs Keeper Levin Härtel den Ball mit einer starken Parade über die Latte (13.). Fünf Minuten später indes war er gegen den Schuss von Marcel Zimmermann machtlos. Nach einem unstrittigen Foul im Strafraum von Niklas Loraing verwandelte der Gefoulte den fälligen Strafstoß selbst – 1:0 für den Tabellenvorletzten (18.).

Nach dem Rückstand zeigt der SV Fellbach eine starke Reaktion

„Die Reaktion, die wir nach dem Rückstand gezeigt haben, war dann aber überragend“, sagte Kiriakos Gountoulas. Und tatsächlich spielte sich fortan vieles in der Hälfte der Waiblinger ab. Doch Patrick Fossi, Alban Kastrati und Rafael Terpsiadis ließen zunächst beste Gelegenheiten aus. Erst als der Ball nach einer Ecke erneut vor die Füße von Fossi gefallen war und der diesen in den spitzen Winkel hämmerte, durften die Fellbacher Anhänger das erste Mal jubeln – 1:1 (32.). „Wir sind in dieser Phase geschwommen, waren ungeordnet und haben förmlich um das Tor gebettelt“, sagte Waiblingens Coach Patrik Ribeiro-Pais. Und sein Kapitän fügte an: „Obwohl wir in Führung gehen, was in dieser Saison selten vorgekommen ist, fehlt uns das Selbstvertrauen und wir verfallen wieder in die alten Muster.“

Torben Hohloch erzielt erneut ein Traumtor

Nach der Pause erwischten die Fellbacher dann einen Start nach Maß. Nachdem der Ball nach einem Einwurf der Gastgeber erneut bei den Gästen gelandet war, zog Torben Hohloch auf der linke Seite auf und davon, zog nach innen und drosch den Ball – ähnlich wie wie bei seinem Traumtor im Heimspiel davor gegen den VfB Friedrichshafen – aus rund 18 Metern in den weit entfernten Winkel zum 2:1 (48.). Wie schon beim Führungstreffer hatte der Ex-Fellbacher Keeper Philipp Gutsche im Tor des FSV keine Abwehrchance.

Die Mannschaft des SV Fellbach kann auch Unterzahl

Spätestens jetzt hatten die Fellbacher Spiel und Gegner vollends im Griff. Doch dann flog Innenverteidiger Ibrahim Njie nach einem Foul an Marcel Zimmermann, das der Unparteiische Felix Ofner (SRG Ulm/Neu-Ulm) als Notbremse wertete, mit der roten Karte vom Platz. Der anschließende Freistoß von Marvin Zimmermann streifte die Fellbacher Mauer und die Oberkante der Latte. Kurz darauf hatten Marcel Zimmermann und Nunu Pasca noch gute Chancen, doch das war es dann auch schon mit der Waiblinger Herrlichkeit, denn die Fellbacher bewiesen einmal mehr – wie schon in den Partien gegen den SSV Ehingen-Süd und die TSG Tübingen – , dass sie Unterzahl können. Sie waren jedenfalls dem 3:1 näher, als der FSV dem 2:2.

Der SV Fellbach ist auch mit zehn Mann brandgefährlich

„Es hat sich nicht wie eine Überzahl angefühlt“, sagte denn auch der FSV-Abwehrspieler Leon Braun, der mit dem SV Fellbach vor knapp zwei Jahren noch in die Oberliga aufgestiegen war. So hatte Torben Hohloch nach einem Pass seines Bruders Tobias ein weiteres Tor auf dem Fuß, verfehlt den FSV-Kasten aber knapp (78.). Und der eingewechselte Sirin Emre Durmus hämmerte die Kugel in der Nachspielzeit aus 25 Metern noch an die Latte (90.+4). „Wir waren auch zu zehnt brandgefährlich“, sagte Kiriakos Gountoulas, der folglich mit seinem Bruder stolz auf den Derbysieger war. Dass es am Ende noch ein wenig hitzig wurde und Nunu Pasca nach einem kurzen Gerangel mit Torben Hohloch an der Seitenlinie mit Gelb-Rot vom Platz flog, sei nur am Rande erwähnt. Auf den Spielausgang hatte der Platzverweis in der Nachspielzeit keinen Einfluss mehr.

SV Fellbach: Härtel – Gutzeit, Kastrati, Njie, Loraing (58. Calemba) – Icmez (71. Durmus), Tobias Hohloch (90.+2 Dulabic), Leon Bauer, Torben Hohloch – Fossi (62. Thomas Bauer), Terpsiadis (85. Heilig).