Verbandsliga SV Fellbach: Zwei Traumtore besiegeln den Derbysieg

Die Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach gewinnen am Freitagabend das Spiel beim FSV Waiblingen mit 2:1 und haben sich damit in der Tabelle auf den fünften Platz verbessert.
Der Start ins Wochenende hätte für Nicos und Kiriakos Gountoulas nicht besser sein können. Nicht nur, dass die Trainer der Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach ihr Team am Freitagabend beim FSV Waiblingen vor rund 300 Zuschauern zum 2:1-Sieg gecoacht haben – und das engagiert und emotional wie selten zuvor –, der SVF ist damit auch auf den fünften Tabellenplatz geklettert. Also auf jenen Platz, den die Trainer als Saisonziel ausgegeben haben. Entsprechend groß war die Freude.