Die Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach verlieren ihr Heimspiel gegen die Spfr Schwäbisch Hall mit 0:4, belegen in der Tabelle aber weiterhin den vierten Platz.
Die Luft bei den Verbandsliga-Fußballern des SV Fellbach scheint nach dem 4:2-Sieg am Spieltag zuvor in Holzhausen raus zu sein. Zumindest präsentierte sich das Team um das Trainer-Duo Kiriakos und Nicos Gountoulas am Samstag im Heimspiel gegen die Sportfreunde aus Schwäbisch Hall nicht gerade in Spiellaune. Am Ende stand eine 0:4-Niederlage, die zwar absolut in Ordnung geht, deren Höhe den Trainern aber nicht passte. „Das ist ein absolutes No-Go“, sagte Kiriakos Gountoulas. Trotz der Niederlage belegt der SVF bei nun noch drei ausstehenden Partien weiterhin den vierten Platz. Für den Gästetrainer Thorsten Schift war der Sieg derweil „goldwert“; der Vorsprung des Tabellenneunten auf die Abstiegszone beträgt nun fünf Punkte.