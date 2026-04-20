Verbandsliga SV Fellbach: Henry Strahl macht seine Trainer glücklich

1 Fellbachs Henry Strahl Foto: Günter Schmid

Der Verbandsliga-Akteur des SVF überzeugt nach langer Verletzungspause auf ganzer Linie. Beim TV Oeffingen überlegt der Trainer Haris Krak als Stürmer einzuspringen.











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Es ist nicht immer einfach, den Titel Spieler des Spiels nach einer Fußballbegegnung zu vergeben. Manchmal sticht kein einziger Akteur mit seiner Leistung heraus, manchmal sind es aber auch gleich zwei oder drei, die sich für ihren Auftritt die Note eins mit Sternchen verdient haben. Auch die Trainer, im Fall des SV Fellbach Kiriakos und Nicos Gountoulas, tun sich manchmal schwer, wenn man sie nach dem auffälligsten Spieler befragt. Am vergangenen Samstag allerdings, nach dem Verbandsliga-Spiel des SVF gegen den VfB Friedrichshafen (3:0-Sieg), musste Nicos Gountoulas keine Sekunde überlegen. Noch bevor die Frage nach dem Spieler des Spiels überhaupt ausgesprochen war, warf er enthusiastisch den Namen Henry Strahl in die Runde. „Er ist der Man of the match. Auf jeden Fall. Was er geleistet hat, war unglaublich“, sagte der Coach. Nicht nur, dass der 23-Jährige, der im Juli 2024 von der SKV Rutesheim zum SVF gekommen war, als linker Außenverteidiger keinen einzigen Zweikampf verloren hatte, er schaltete sich bis zu seiner Auswechslung in der 73. Minute auch immer wieder mit seiner Schnelligkeit sehenswert in die Offensivbemühungen der Gastgeber ein. Der Auftritt des 1,90 Meter großen Spielers wurde von seinen Trainern aber auch deshalb so gefeiert, weil es der erste in der Verbandsliga in dieser Saison war – und das gleich von Beginn an. Zuvor hatte Strahl lediglich zweimal im Bezirksliga-Team der Fellbacher Spielpraxis gesammelt. Davor wiederum war Strahl mehr als ein Jahr verletzungsbedingt zum Zuschauen verdammt gewesen, weil er sich im Januar 2025 bei der Sindelfinger Fußball-Hallengala eine schwere Knieverletzung zugezogen hatte. Den Titel Spieler des Spiels hat er sich deshalb absolut verdient, auch wenn die Konkurrenz diesmal richtig groß war. Torwart Levin Härtel zeigte sich total fokussiert und selbstbewusst und pflückte jeden Ball, der in den Strafraum segelte, sicher herunter. A-Junior Niklas Loraing spielte im Team zwar erstmals in der Innenverteidigung, agierte dort aber wie ein alter Hase. Und auch an Adao Gutzeits Verteidigungskünsten bissen sich die Friedrichshafener auf der rechten Seite die Zähne aus. Vier Kandidaten für den Titel – das hat es wahrlich schon lange nicht mehr gegeben.