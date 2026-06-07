Verbandsliga SV Fellbach: Heftige 0:8-Schlappe beim Meister in Reutlingen – 14 Spieler nicht dabei

Die Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach verlieren beim souveränen Meister und Oberliga-Aufsteiger Young Boys Reutlingen am finalen Spieltag stark ersatzgeschwächt mit 0:8 (0:5).
Kiriakos und Nicos Gountoulas, die Trainer der Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach, sind am Samstag nicht gerade mit einem großen Rucksack voller Optimismus zum letzten Saisonspiel beim Spitzenreiter Young Boys Reutlingen gefahren. 14 Spieler aus dem Kader hatten aus unterschiedlichen Gründen ihr Mitwirken abgesagt, auf der Bank nahmen außer dem angeschlagenen Torben Hohloch sowie Luka Bozic und Ersatzkeeper Makdad Abdalah nur noch die U-19-Spieler Asim Tas und Atabeg Roman Saleh Platz.