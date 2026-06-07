Verbandsliga SV Fellbach: Heftige 0:8-Schlappe beim Meister in Reutlingen – 14 Spieler nicht dabei

Kiriakos und Nicos Gountoulas, die Trainer der Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach, sind am Samstag nicht gerade mit einem großen Rucksack voller Optimismus zum letzten Saisonspiel beim Spitzenreiter Young Boys Reutlingen gefahren. 14 Spieler aus dem Kader hatten aus unterschiedlichen Gründen ihr Mitwirken abgesagt, auf der Bank nahmen außer dem angeschlagenen Torben Hohloch sowie Luka Bozic und Ersatzkeeper Makdad Abdalah nur noch die U-19-Spieler Asim Tas und Atabeg Roman Saleh Platz.

Und so stand am Ende – wenig überraschend – eine Niederlage gegen den souveränen Meister und Oberliga-Aufsteiger. Dass die Reutlinger allerdings gleich achtmal einnetzten, störte die Fellbacher Trainer dann doch. „Die Niederlage darf sein, aber natürlich nicht in der Höhe“, sagte Nicos Gountoulas. „Aber wir haben dem Gegner auch gleich vier Tore wegen individueller Fehler selbst vorgelegt. Am besten, die Spieler streichen das Spiel ganz schnell aus ihrem Kopf.“ Mit dem finalen 0:8 sind die Fellbacher in der Tabelle noch einmal vom vierten auf den achten Platz im Abschlussklassement durchgereicht worden.

Die neu zusammengewürfelte Viererkette des SV Fellbach hat es schwer

Letztlich aber zollten die Trainer-Brüder all denen Respekt, die im Saisonfinale noch einmal auf die Zähne gebissen und sich dem künftigen Oberligisten gestellt haben. Allen voran Adam Heilig, Adao Gutzeit, Alban Kastrati und Bendito Calemba, die erstmals die Abwehrviererkette bildeten und wahrlich nicht zu beneiden waren. Schon vor der Pause hatten Marko Drljo (2), Thomas Diescher, Ante Galic und Adil Iggoute fünfmal getroffen. „Die Offensive der Reutlinger war brutal“, sagte Nicos Gountoulas. Immerhin: Auch der SVF hatte zwei Chancen. Doch Sirin Durmus traf nur die Latte und Rafael Terpsiadis, mit 13 Treffern der erfolgreichste Fellbacher Schütze, verfehlte das Tor knapp.

Makdad Abdalah traf zum Abschluss noch einmal ins SVF-Tor

Nach der Pause schraubten Hakan Aktepe und erneut Iggoute und Galic das Ergebnis auf 8:0 hoch. Bei Tor Nummer sieben und acht stand mittlerweile der 20-jährige Makdad Abdalah im Tor, der den SVF zur neuen Runde verlassen wird und deshalb noch einmal ran durfte. Der mit Wiederanpfiff eingewechselte Luka Bozic hatte derweil zweimal die Riesenchance zumindest den Ehrentreffer zu erzielen, scheiterte aber einmal am Reutlinger Torwart Martin Welsch, das andere Mal zog er die Kugel am Gehäuse vorbei.

Der SV Fellbach startet am 2. Juli in die Saisonvorbereitung

Auch wenn die Fellbacher am Ende ihr Saisonziel – ein Platz unter den besten fünf Teams – knapp verfehlt haben, zeigten sich die Trainer zufrieden. „Keiner hätte gedacht, dass wir nach dem Abstieg mit der jungen Truppe am vorletzten Spieltag auf dem vierten Platz stehen“, sagte Nicos Gountoulas.

Die Fellbacher machen jetzt erst einmal Pause, ehe sie am 2. Juli mit der Vorbereitung auf die neue Saison starten. Mit dabei ist dann auch der 28-jährige Defensivspieler Moritz Walz vom Landesligisten MTV Stuttgart. Er ist bereits der zehnte Zugang.

SV Fellbach: Härtel (58. Abdalah)– Heilig, Kastrati, Gutzeit, Calembo – Kara (46. Bozic), Tobias Hohloch (64. Saleh) – Durmus (46. Tas), Fossi, Icmez – Terpsiadis (90. Torben Hohloch).

Statistiken

Aufsteiger: Young Boys Reutlingen; Aufstiegsrelegation: FC Holzhausen; Absteiger: VfR Heilbronn, TSG Tübingen, FSV Waiblingen, FC Esslingen, SSV Ehingen-Süd, TSV Weilimdorf, FC Rottenburg*; Abstiegsrelegation: Calcio Leinfelden-Echterdingen*

*Sollte der Oberliga-Vizemeister VfR Mannheim am Mittwoch. 10. Juni, den Sprung in die Regionalliga schaffen, ist Calcio gerettet und der FC Rottenburg geht in die Relegation.

Die besten Torschützen in der Verbandsliga:

1. Platz: Ante Galic (Young Boys Reutlingen) mit 26 Toren; 2. Platz: Tim Steinhilber (FC Holzhausen) mit 22 Toren; 3. Platz: Adil Iggoute (Young Boys Reutlingen) mit 21 Toren.

Die besten Torschützen des SV Fellbach:

11. Platz: Rafael Terpsiadis (13 Tore); 17. Platz: Torben Hohloch (12); 39. Platz: Patrick Fossi (7).