Verbandsliga SV Fellbach: Gegner ist mit Fluch belegt – keine Chance auf Spielverlegung

Die Verbandsliga-Fußballer des SVF treten am Samstag beim TSV Berg an. Dabei ist die Ausfallliste so lange wie schon lange nicht mehr. Auch das Trainer-Duo muss passen.

Was war das für ein furioser Start der Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach am 8. November des vergangenen Jahres? Nach zehn Minuten führten die Gastgeber gegen den seinerzeit Tabellendritten TSV Berg überraschend mit 2:0. Doch so furios der Beginn war, so desaströs waren die restlichen 80 Minuten. Am Ende stand auf dem Kunstrasenplatz eine ernüchternde 3:7-Pleite. Damals waren sich die Fellbacher Trainer Kiriakos und Nicos Gountoulas einig, dass der TSV Berg „eindeutig eine Nummer zu groß war“.

Mittlerweile hat sich einiges getan in der Liga. Der TSV Berg, bei dem die Fellbacher am Samstag, 15.30 Uhr, das Rückspiel bestreiten, ist nach der Winterpause nicht mehr richtig in Schwung gekommen. Nach 33 Punkten in den ersten 16 Spielen der Hinrunde und dem dritten Tabellenplatz sammelte das Team um den Trainer Oliver Ofentausek seit Jahresbeginn in 13 Spielen nur noch elf Punkte. In der Tabelle belegen die Berger mit 44 Punkten den siebten Platz. Zum Relegationsplatz, den nach derzeitigem Stand der TSV Weilimdorf belegt, beträgt der Vorsprung sechs Zähler bei noch drei ausstehenden Begegnungen.

Die Trainer des SV Fellbach müssen zu einer Taufe

Ob den Gästen aus Fellbach am Samstag die Revanche für die Hinspielniederlage gelingt, ist mit Blick auf die Ausfallliste fraglich. Außer den Langzeitverletzten fehlen Leon Bauer, Thomas Bauer, Ibrahim Njie, Patrik Martinovic , Filip Stanic (alle angeschlagen), Torwart Alexander Lang (beruflich verhindert) und Patrick Fossi (beim Pokalfinale in Berlin). Fragezeichen stehen noch hinter den Einsätzen von Mert Icmez und Sirin Durmus (beide krank) sowie Rafael Terpsiadis (Familienfeier?). Und als ob das nicht schon genug wäre: auch das Trainer-Duo muss wegen der Taufe von Kiriakos Gountoulas Tochter passen. „Wir haben schon im Dezember versucht, das Spiel zu verlegen, haben aber eine Absage bekommen“, sagt Nicos Gountoulas. Und auch vor zwei Wochen hatte das Nein der Berger noch Bestand. Am Sonntag und Montag seien wohl die Spieler unterwegs, hieß es, und am Freitag würden sie nicht spielen, weil sie da mit einem Fluch belegt seien. „Der Trainer hat mir gesagt, dass sie freitags immer verlieren und deshalb da nicht spielen“, sagt Nicos Gountoulas.

Leon Ziegler coacht den SV Fellbach vom Spielfeldrand

Vertreten werden die Trainer-Brüder vom bestens instruierten Fellbacher A-Junioren-Coach Leon Ziegler, nachdem auch der zunächst für den Job ausgewählte Torwarttrainer Philipp Ganser im Berliner Olympiastadion weilt. „Unser Ziel ist es trotzdem, mindestens einen Punkt aus Berg mitzunehmen“, sagt Nicos Gountoulas.

Weil in Leon Bauer, Njie und Fossi auch gleich alle drei Kapitäne nicht mit von der Partie sein werden, gibt es eine Premiere für Torben Hohloch. Der 23-jährige Offensivspieler wird die Mannschaft erstmals auf das Spielfeld führen.