Verbandsliga SV Fellbach: Finaler Kick nach Mallorca-Kurztrip von gleich neun Spielern

Wenn die Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach an diesem Samstag, 15.30 Uhr, beim Meister Young Boys Reutlingen ihr letztes Saisonspiel bestreiten, dann müssen sich die Trainer Kiriakos und Nicos Gountoulas zumindest über die Besetzung in der Abwehrviererkette keine großen Gedanken machen. In Adao Gutzeit, Alban Kastrati, Bendito Calemba und Leonis Buzhala stehen exakt vier ausgewiesene Defensivspieler im Spieltagsaufgebot. Und die werden vermutlich eine Menge zu tun bekommen. Denn nach dem überraschenden 0:3 vor Wochenfrist beim Abstiegskandidaten TSV Weilimdorf wollen die Reutlinger den Meisterwimpel sicherlich nach einem finalen Sieg vor heimischem Publikum in Empfang nehmen.

Der SV Fellbach will es den Gastgebern so schwierig wie möglich machen Die stark deziminierten Gäste werden dennoch alles in die Waagschale werfen, um es den Reutlingern, die in Ante Galic (24 Treffer) und Adil Iggoute (19) die beiden Toptorschützen der Liga in ihren Reihen haben, so schwierig wie möglich zu machen. „Wir wollen uns sauber aus der Liga verabschieden“, sagt Nicos Goutoulas. Ob die Leistung am Ende reicht, um den vierten Tabellenplatz zu verteidigen, wird sich zeigen. Nötig wäre dafür wohl ein Sieg, weil ansonsten – und im schlimmsten Fall – gleich vier Teams am SVF vorbeiziehen könnten und sich dieser dann im Abschlussklassement auf dem achten Platz wiederfindet.

Mallorca- Ausflügler sind zurück, dennoch fehlen acht Spieler

Die Vorbereitung auf die finale Liga-Begegnung war derweil zumindest am Dienstag nicht optimal. Gleich neun Spieler hatten sich nach der vergangenen Partie für einen Kurztrip nach Mallorca verabschiedet, waren gestern allerdings wieder im Training. Definitiv fehlen werden in Reutlingen Thomas Bauer, Leon Bauer, Henry Strahl, Patrik Martinovic (alle verletzt), Maximilian Bresic (gesperrt), Filip Stanic, Ibrahim Njie und Niklas Loraing (alle privat verhindert).

Schlotterbeck, Eichinger und Selimi sind neu im Kader des SV Fellbach

Derweil nimmt der neue Kader für die kommende Verbandsliga-Saison weiter Form an. So hat der Sportdirektor Theo Fringelis in den vergangenen Tagen weitere drei Spieler verpflichtet. Vom Liga-Konkurrenten Calcio Leinfelden-Echterdingen kommt Matino Schlotterbeck, der Cousin des deutschen Nationalspielers Nico Schlotterbeck (wir haben bereits online berichtet). Überdies haben der Offensivspieler Jonas Eichinger, 21, von Türkspor Neckarsulm sowie der Innenverteidiger Elton Selimi, 25, vom Landesligisten SG Weinstadt beim SVF angeheuert. Mit dem Trio hat sich die Zahl der Zugänge auf bislang neun erhöht (bei 13 Abgängen). Der eine oder andere könnte noch hinzukommen. „Wir sind noch in einigen Gesprächen“, sagt Nicos Gountoulas.