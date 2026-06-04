Verbandsliga SV Fellbach: Finaler Kick nach Mallorca-Kurztrip von gleich neun Spielern

Die Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach bestreiten am Samstag, 15.30 Uhr, beim Meister und Aufsteiger Young Boys Reutlingen ihr letztes Saisonspiel. Drei weitere Zugänge stehen fest.
Wenn die Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach an diesem Samstag, 15.30 Uhr, beim Meister Young Boys Reutlingen ihr letztes Saisonspiel bestreiten, dann müssen sich die Trainer Kiriakos und Nicos Gountoulas zumindest über die Besetzung in der Abwehrviererkette keine großen Gedanken machen. In Adao Gutzeit, Alban Kastrati, Bendito Calemba und Leonis Buzhala stehen exakt vier ausgewiesene Defensivspieler im Spieltagsaufgebot. Und die werden vermutlich eine Menge zu tun bekommen. Denn nach dem überraschenden 0:3 vor Wochenfrist beim Abstiegskandidaten TSV Weilimdorf wollen die Reutlinger den Meisterwimpel sicherlich nach einem finalen Sieg vor heimischem Publikum in Empfang nehmen.