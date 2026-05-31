Verbandsliga SV Fellbach: Doppelpack von Terpsiadis und Gelb-Rot für Bresic zwei Minuten nach Einwechslung

Im letzten Heimspiel trennen sich die Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach mit einem 2:2 vom SSV Ehingen-Süd, dessen Abstieg in die Landesliga damit so gut wie besiegelt ist.
Die Trainer Nicos und Kiriakos Gountoulas waren zwar mit der Leistung ihrer Akteure im letzten Heimspiel der Saison 2025/2026 nicht zufrieden, am Ende aber reichte den Verbandsliga-Fußballern des SV Fellbach am Samstagnachmittag gegen den SSV Ehingen-Süd ein 2:2, um in der Tabelle wieder auf den vierten Platz zu klettern. Echte Niedergeschlagenheit herrschte dagegen bei den Gästen um ihren Interimstrainer Jan Deiss. Denn der Punkt war zu wenig, um sich vor dem letzten Ligaspiel noch eine realistische Chance auf den Klassenverbleib zu wahren. Diese besteht jetzt nur noch theoretischer Natur. Die KI berechnet die Möglichkeit gar nur mit einer Wahrscheinlichkeit von einem halben bis zu einem Prozent.