Verbandsliga SV Fellbach: Dem Meister ein Bein gestellt

Nach der gut besuchten Abschluss-Hocketse vor der Zeppelinhalle war der Abteilungsleiter Dieter Pfeil am Samstagabend eher zurückhaltend, ob das abschließende Heimspiel für die Handballer des SV Fellbach ähnlich erfolgreich verlaufen sollte. Aus zwei Gründen: zum einen stellte sich der Tabellenführer und Verbandsliga-Meister TSV Alfdorf/Lorch/Waldhausen beim Tabellendritten vor, zum anderen mussten die Gastgeber verletzungsbedingt auf Jan Spindler und Felix Mergenthaler sowie auf die beiden Tormänner Yannick Beck und Dominik Osap verzichten. Maximilian Steiner aus dem zweiten Team stand zwischen den Pfosten. Die Mannschaft um den Trainer Frank Schmid hat dann aber vor den rund 200 Zuschauern in der heimischen Zeppelinhalle eine kämpferische Glanzleistung gezeigt und dem designierten Aufsteiger ein 32:32-Unentschieden abgetrotzt. „Wir haben nach der Niederlage in Oeffingen eine gute Reaktion gezeigt, das Tempo hochgehalten und gekämpft bis zum Schluss“, sagte der Coach des SV Fellbach.

Es war überhaupt erst der zweite Punktverlust für die Gäste aus Alfdorf in dieser Saison – den ersten Zähler hatten sie Ende November des vergangenen Jahres beim 29:29-Remis gegen das Team des TV Oeffingen abgegeben. Das gibt der Vorstellung der Fellbacher Handballer noch eine besondere Note.

Joe Traub vom SV Fellbach netzt zehnmal ein

Von Beginn an waren sie hellwach und konnten ihre Führung in der elften Spielminute auf 8:5 ausbauen, zur Halbzeit lagen sie mit 19:17 vorn. Im Zentrum war es für den Spielmacher Joe Traub und seine Mitstreiter mitunter schwierig, sich gegen die groß gewachsenen Abwehrmänner Vanja Zec, Sascha Laurenz und Fabian Gross durchzusetzen. Oftmals klappte es besser über die Außenpositionen; von der linken Seite war Mika Schauer sieben Mal erfolgreich, am Kreis zeigte sich ab und zu Cedric Freudenreich. Felix Wente indes ließ sich von dieser Abwehrreihe nicht beeindrucken und kam am Ende auf acht Treffer. Und der flinke Joe Traub kam doch immer wieder durch und war mit zehn Toren der beste SVF-Werfer.

Abteilungsleiter Dieter Pfeil vom SV Fellbach ist stolz auf sein Team

Bemerkenswert war aber insbesondere die Tatsache, dass die Gastgeber sich in diesem Spiel auch dann nicht aufgaben, als sie gegen den Favoriten acht Minuten vor Schluss mit 27:30 in Rückstand lagen. Sie kämpften sich zurück. Und so war am Samstag auch der Abteilungsleiter Dieter Pfeil rundum zufrieden. Zunächst mit der Saison-Abschlussfeier, anschließend mit dem Auftritt der Fellbacher Handballer: „Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft, die 60 Minuten lang mit dem Aufsteiger mithalten konnte.“

SV Fellbach: Steiner – Joe Traub (10/2), Wente (8), Schauer (7), Freudenreich (3), Dierl (2), Georg (1), Kapp (1), Aldinger, Pick, Spiertz, Waldraff.