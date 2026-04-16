Verbandsliga SV Fellbach: 13 Gegentore in den jüngsten drei Spielen

Zehn Spiele haben die Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach in dieser Saison bereits verloren – aber nur zweimal haben sich die Trainer Kiriakos und Nicos Goutoulas dabei über wirklich schlechte Auftritte ihrer Mannschaft echauffiert. Das war am vergangenen Spieltag bei der 1:5-Pleite bei der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach der Fall und am 3. Oktober des vergangenen Jahres bei der 1:4-Auswärtsniederlage beim Aufsteiger VfB Friedrichshafen. Damals hätte das Trainer-Duo zur Pause am liebsten die komplette Elf ausgewechselt. „In den ersten 45 Minuten war überhaupt kein Team auf dem Feld“, hatte Nicos Gountoulas seinerzeit zu Protokoll gegeben.

An diesem Samstag (15 Uhr, Max-Graser-Stadion), wenn der Tabellensechste vom Bodensee zum Rückspiel zu Gast in Fellbach ist, hoffen die Trainer auf kein Déjà-vu-Erlebnis – sondern auf eine entsprechende Reaktion auf die jüngste Vorstellung. Im Training am Montag haben sie ihren Spielern noch einmal die Leviten gelesen und mit einigen wenigen, ob der nicht zufrieden stellenden Einstellung im Training, persönliche Gespräche geführt. „Jetzt passt es wieder“, sagt Nicos Gountoulas.

Der Fellbacher Alban Kastrati muss eine Sperre absitzen

Dass die Trainer am Samstag Veränderungen in der Startelf vornehmen, steht außer Frage. Zum einen hat sich der zuletzt kranke Kapitän Leon Bauer zurückgemeldet und ist damit auf jeden Fall für die Startelf gesetzt, zum anderen muss Alban Kastrati wegen seiner Gelb-Rot-Sperre pausieren. Gut möglich, dass auch die Formation geändert wird – von einer 4:1:4:1-Aufstellung in eine 4:2:3:1- oder 3:5:2-Aufstellung. Dass der derzeit Tabellenachte nach zuletzt drei Niederlagen hintereinander wieder einmal Punkte fürs Konto braucht, wird mit Blick auf die Tabelle deutlich. Zum elften Platz, der möglicherweise nicht zum direkten Klassenverbleib reicht, ist das Polster nur noch vier Zähler groß. Voraussetzung für einen Sieg am Samstag ist allerdings die Stabilisierung der Abwehr. In den vergangenen drei Partien hat der SVF elf Gegentore bekommen.

Patrick Fossi und Leonis Buzhala bleiben dem SV Fellbach erhalten

Abseits des Ligaalltags nimmer der Kader für die neue Saison erste Formen an. Nach den Zugängen Aristidis Perhanidis (TSV Plattenhardt) und Bruno Poitner (eigene A-Jugend) haben mittlerweile auch Patrick Fossi und Leonis Buzhala ihre Verträge um einen weitere Spielzeit verlängert.