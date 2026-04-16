Verbandsliga SV Fellbach: 13 Gegentore in den jüngsten drei Spielen

Vor dem Spiel der Fußballer des SV Fellbach am Samstag, 15 Uhr, gegen den Aufsteiger VfB Friedrichshafen haben Patrick Fossi und Leonis Buzhala ihre Verträge verlängert
Zehn Spiele haben die Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach in dieser Saison bereits verloren – aber nur zweimal haben sich die Trainer Kiriakos und Nicos Goutoulas dabei über wirklich schlechte Auftritte ihrer Mannschaft echauffiert. Das war am vergangenen Spieltag bei der 1:5-Pleite bei der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach der Fall und am 3. Oktober des vergangenen Jahres bei der 1:4-Auswärtsniederlage beim Aufsteiger VfB Friedrichshafen. Damals hätte das Trainer-Duo zur Pause am liebsten die komplette Elf ausgewechselt. „In den ersten 45 Minuten war überhaupt kein Team auf dem Feld“, hatte Nicos Gountoulas seinerzeit zu Protokoll gegeben.