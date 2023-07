4 Verbandsliga-Aufsteiger 1997 des SV Fellbach beim 25-Jahr-Jubiläum, hinten von links: Andreas Schanz, Michael Felix, Mathias Fischer, Michael Zandl, Sener Demirkaya, Frank Weinle, Joachim Hess, Dieter Reichmann und Frank Strotbek; vorn von links: Tim-Florian Nagel, Oliver Schöneck, Jochen Pflüger und Klaus Falkenburg Foto: Privat

Beim SV Fellbach treffen sich die Verbandsliga-Aufsteiger des Jahres 1997 zum Jubiläum. Charalambos Parharidis sagt dort für die nächste Saison zu, Faton Sylaj beim TV Oeffingen. Und dann mischt auch ein spärlich bekleideter Mann mit.









Als Niklas Hofmeister am Samstagnachmittag eine Großchance ungenutzt ließ, mag der ehemalige Fußballer Michael Felix auf der Tribüne gedacht haben: Den hätte ich früher reingemacht. Auch als Fabijan Domic oder Samuel Wehaus frei stehend vor dem gegnerischen Gehäuse vergaben, dürfte der ehemalige Akteur des SV Fellbach die Stirn gerunzelt haben. Auf dem Rasenplatz im Max-Graser-Stadion spielte die Verbandsliga-Mannschaft gegen die Gäste der SKV Rutesheim und hätte diese Begegnung vor den rund 200 Zuschauern gewinnen können – nach Aussage des Trainers Ioannis Tsapakidis sogar müssen. Doch am Ende verlor sie mit 1:2 (SVF-Torschütze: Leon Braun), eben weil sie zahlreiche klare Tormöglichkeiten ausgelassen hatte. Als Spieler des Tages hat sich diesmal niemand hervorgetan. Auf der Tribüne dagegen waren am Samstag einige Spieler, die sich einst – im Mai 1997 – eine Auszeichnung verdient hatten. Tim-Florian Nagel hatte zum 25-Jahr-Jubiläum des Verbandsliga-Aufstiegs das erfolgreiche Team zu einem Treffen eingeladen. Und so trafen sich die Akteure von damals im Max-Graser-Stadion und schauten sich bei der Gelegenheit am Abend auch noch das Champions-League-Finale zwischen dem FC Liverpool und Real Madrid an. Erst kurz nach Mitternacht gingen sie wieder nach Hause. „Es war schön, die Jungs mal wieder gesehen zu haben“, sagte Michael Felix. Mit dabei waren am Samstag auch: Andreas Schanz, Mathias Fischer, Michael Zandl, Sener Demirkaya, Frank Weinle, Joachim Hess, Dieter Reichmann, Frank Strotbek, Oliver Schöneck, Jochen Pflüger und Klaus Falkenburg. Im Mai 1997 hatten die Fußballer des SV Fellbach den Aufstieg in die Verbandsliga bereits am vorletzten Landesliga-Spieltag gesichert. Beim 6:0-Erfolg gegen die gastgebende TSG Steinheim trafen der Spielertrainer Heinz Hahn (2), Joachim Hess (2), Andreas Pirchner und Holger Kimmich. Sehr zur Freude auch ihres Abteilungsleiters Siegfried Balb und der beiden Sportlichen Leiter Norbert Lindmayer und Dieter Reichmann.