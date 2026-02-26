1 Donald Trump (links) ging Schauspieler Robert De Niro harsch an, nachdem dieser zum Widerstand gegen den US-Präsidenten aufgerufen hatte. Foto:

Der Oscar-Preisträger ruft zum Widerstand gegen den US-Präsidenten auf – dieser teilt auf Social Media gegen den Schauspieler aus und wird dabei persönlich.











US-Schauspieler Robert De Niro hat mit einem Aufruf zum Widerstand gegen Donald Trump den Zorn des Präsidenten auf sich gezogen. Der zweifache Oscar-Preisträger sei ein „kranker und geistesgestörter Mensch“ mit „einem extrem niedrigen IQ“, schimpfte der Republikaner auf seiner Plattform Truth Social. De Niro habe absolut keine Ahnung, was er tue oder sage und sei von ihm (Trump) besessen.