Regisseur Michael Bay dreht seinen nächsten Kriegsfilm: Universal Pictures entwickelt mit ihm einen Spielfilm über die dramatische Rettung zweier US-Piloten aus dem Iran - basierend auf wahren Ereignissen der Operation Epic Fury.
Regisseur Michael Bay und Universal Pictures entwickeln gemeinsam einen Spielfilm, der die wahre Geschichte hinter der Rettung zweier US-Piloten aus dem Iran erzählen soll. Das berichtet das Branchenblatt "Deadline". Die beiden Flieger waren an Bord eines F-15E Strike Eagle unterwegs, als ihr Jet während der sogenannten Operation Epic Fury abgeschossen wurde.