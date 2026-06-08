Veranstaltungstipp: Lurchi, Karaoke und Feuershow – Kornwestheimer Tage stehen in den Startlöchern

Am Samstag und Sonntag, 13. und 14. Juni, wird auf dem Marktplatz und im Stadtpark einiges geboten – darunter das beliebte Karaoke bei den Städtischen Orchestern.
Die Feuershow ist zurück bei den Kornwestheimer Tagen. Nach zwei Jahren Pause wird die Samstagnacht wieder mit einer Darbietung von Feuer- und LED-Künstlerin Stefanie Fleschutz als „Dance with fire“ eingeleitet. Auch WM-Fans kommen auf ihre Kosten, auch wenn es kein zentrales Public-Viewing mit großer Leinwand geben wird. Abseits davon erwartet die Besucherinnen und Besuchern ein gewohnt buntes Unterhaltungs- und kulinarisches Programm an zahlreichen Vereinsständen – inklusive Karaoke bei den Städtischen Orchestern.